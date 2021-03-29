Video Türkiye MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
29.03.2021 | 12:42

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MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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