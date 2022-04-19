Video Türkiye MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video

19.04.2022 | 14:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video 00:58
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video 19.04.2022 | 14:33
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 01:48
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 18.04.2022 | 12:07
SON DAKİKA | Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi 01:57
SON DAKİKA | Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi 18.04.2022 | 11:40
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video 00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video 18.04.2022 | 10:29
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 08:44
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 18.04.2022 | 08:40
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 01:21
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 18.04.2022 | 08:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 07:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 18.04.2022 | 01:58
Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak’a ’Pençe Kilit’ Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor 06:33
Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor 18.04.2022 | 01:45
Muğla’da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 00:25
Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 18.04.2022 | 00:22
Mahmud Abbas’la görüşen Başkan Erdoğan’dan ’Mescid-i Aksa’ mesajı 01:46
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı 17.04.2022 | 19:04
MSB’den Mavi Vatan-2022 paylaşımı | Video 01:35
MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı | Video 17.04.2022 | 13:35
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 07:06
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 17.04.2022 | 11:44
SON DAKİKA! Diyarbakır’da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 01:54
SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 17.04.2022 | 10:31
Başkan Erdoğan’dan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar 09:30
Başkan Erdoğan'dan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar 16.04.2022 | 14:17
Türkiye’nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video 00:58
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video 15.04.2022 | 14:31
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA’dan muhteşem performans 03:26
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans 14.04.2022 | 22:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İhracata dönük yatırımlara finansman desteği 13:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhracata dönük yatırımlara finansman desteği 14.04.2022 | 21:13
Cumhur İttifakı’nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu ’Veto edeceğim’ dedi 02:21
Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi 14.04.2022 | 18:12
AK Parti’nin indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu ’Veto edeceğim’ dedi 01:47
AK Parti'nin indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi 14.04.2022 | 17:51
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 07:09
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 14.04.2022 | 11:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA