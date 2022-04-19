MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.