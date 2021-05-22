MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi
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MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi 22.05.2021 | 14:05
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MEB'den ilkokul ve ortaokullar için sınav açıklaması 20.05.2021 | 19:07
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.