Video Türkiye MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi

MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi

MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi
22.05.2021 | 14:05

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MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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