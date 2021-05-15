Video Türkiye MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
15.05.2021 | 11:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 00:17
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 15.05.2021 | 11:48
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi 04:18
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi 14.05.2021 | 16:07
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz... 02:04
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: "Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz..." 14.05.2021 | 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki Terör devletine öfkeliyiz 06:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki "Terör devletine öfkeliyiz" 14.05.2021 | 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Terör devletine öfkeliyiz 12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör devletine öfkeliyiz" 14.05.2021 | 14:22
SON DAKİKA: Kontrollü normalleşme başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında tarihi o duyurdu 04:45
SON DAKİKA: Kontrollü normalleşme başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında tarihi o duyurdu 14.05.2021 | 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu! 02:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu! 14.05.2021 | 14:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak 01:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" 13.05.2021 | 16:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: 'Haritaya baksınlar, kim yayılmacı...' 01:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: 'Haritaya baksınlar, kim yayılmacı...' 13.05.2021 | 14:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 01:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 13.05.2021 | 09:39
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 01:31
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
Hava Durumu 13-05-2021 01:30
Hava Durumu 13-05-2021 13.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 12.05.2021 | 14:52
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 00:54
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 02:34
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 12.05.2021 | 13:33
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 03:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 12.05.2021 | 11:03
Hava Durumu 12-05-2021 01:30
Hava Durumu 12-05-2021 12.05.2021 | 08:00
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 08:49
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 11.05.2021 | 11:47
Hava Durumu 11-05-2021 01:30
Hava Durumu 11-05-2021 11.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21

MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA