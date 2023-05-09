Video Türkiye MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video
MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video

MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video

09.05.2023 | 13:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta icra edilen Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

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MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta icra ettikleri 'Haydar Aliyev Tatbikatı-2023' Tatbikatı'nın filmleri aratmayan heyecan dolu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok fazla beğeni toplayan videoda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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