MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video 09.05.2023 | 13:38 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta icra edilen Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta icra ettikleri 'Haydar Aliyev Tatbikatı-2023' Tatbikatı'nın filmleri aratmayan heyecan dolu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok fazla beğeni toplayan videoda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.