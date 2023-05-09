MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta icra edilen Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.
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