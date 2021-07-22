MSB, bu görüntülerle açıkladı: Yunanistan 15 düzensiz göçmeni Türk Kara sularına itti | Video
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler.