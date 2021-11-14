MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.