Video Türkiye MSB, "DynamicFront2021" Tatbikatı’nda görüntüler paylaştı | Video

MSB, "DynamicFront2021" Tatbikatı’nda görüntüler paylaştı | Video

MSB,
21.09.2021 | 16:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı’nda görüntüler paylaştı | Video 01:34
MSB, "DynamicFront2021" Tatbikatı’nda görüntüler paylaştı | Video 21.09.2021 | 16:12
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi gün: Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçtiler | Video 06:20
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçtiler | Video 21.09.2021 | 13:22
Hava Durumu 21-09-2021 01:30
Hava Durumu 21-09-2021 21.09.2021 | 08:00
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi 02:11
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi 20.09.2021 | 17:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan CHP’li Çeviköz’e ’Mavi Vatan’ tepkisi 02:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi 20.09.2021 | 16:30
Kurtaran 21 tatbikatı nefes kesiyor | Video 07:01
"Kurtaran 21" tatbikatı nefes kesiyor | Video 20.09.2021 | 14:15
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 06:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 20.09.2021 | 12:29
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 01:22
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 20.09.2021 | 12:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 02:19
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 20.09.2021 | 11:46
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 01:16
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
Hava Durumu 20-09-2021 01:30
Hava Durumu 20-09-2021 20.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 00:46
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar 19.09.2021 | 23:31
Başkan Erdoğan New York’taki Yeni Türkevi Binası’nın açılışını yapacak 00:47
Başkan Erdoğan New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak 19.09.2021 | 20:25
Fuat Oktay: Karadeniz’in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz | Video 05:27
Fuat Oktay: "Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz" | Video 19.09.2021 | 13:45
Hava Durumu 19-09-2021 01:30
Hava Durumu 19-09-2021 19.09.2021 | 08:00
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 00:25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 03:11
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 18.09.2021 | 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 18.09.2021 | 15:16
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
Google’dan KKTC bayrağına skandal sansür 01:44
Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “DynamicFront2021” Tatbikatı’nın tamamlandığını duyurduğu paylaşımında tatbikata ait görüntülere yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı; Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu. Konuyla ilgili tatbikata ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen 'DynamicFront2021' Tatbikatı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA