MSB, EFES-2022 Tatbikatı’na ait yeni görüntüler paylaştı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan 'EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın paylaşımında, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor" sözlerine yer verildi.