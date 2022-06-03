Video Türkiye MSB, EFES-2022 Tatbikatı’na ait yeni görüntüler paylaştı | Video
MSB, EFES-2022 Tatbikatı’na ait yeni görüntüler paylaştı | Video

MSB, EFES-2022 Tatbikatı’na ait yeni görüntüler paylaştı | Video

03.06.2022 | 15:50

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Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan 'EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı dün başlamıştı.Milli Savunma Bakanlığı, tüm hızıyla devam eden tatbikatın yeni görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor" sözlerine yer verildi.

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