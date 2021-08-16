Video Türkiye MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video

MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video

MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video
16.08.2021 | 13:14

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından "Teröristler için kaçış yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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