MSB, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:46
MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
02:11
Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa’ya demirlendi | Video 16.08.2021 | 09:40
01:30
Hava Durumu 16-08-2021 16.08.2021 | 08:00
00:59
Antalya'nın Alanya İlçesi 4 tur teknesinde yangın çıktı 16.08.2021 | 00:27
01:07
Alanya'da 3 tekne cayır cayır yanıyor 15.08.2021 | 23:51
02:30
00:39
İstanbul’da otobüsler peş peşe yanıyor yolda kalıyor 15.08.2021 | 21:18
00:57
Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü 15.08.2021 | 19:46
03:03
Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
01:30
Hava Durumu 15-08-2021 15.08.2021 | 08:00
00:11
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı kamerada! 14.08.2021 | 19:01
00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
02:06
01:18
32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
01:39
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından "Teröristler için kaçış yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" ifadelerini kullandı.