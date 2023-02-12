MSB: "Kahramanmaraş’ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz" | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ““Kahramanmaraş’ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
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