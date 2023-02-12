Video Türkiye MSB: "Kahramanmaraş’ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz" | Video
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MSB: "Kahramanmaraş’ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz" | Video

12.02.2023 | 08:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ““Kahramanmaraş’ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız, Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insani yardım malzemelerini dağıtmayı sürdürüyor. Türkiye Tek Yürek" ifadelerini kullandı.

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