Video Türkiye MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı | Video
MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı | Video

MSB, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı | Video

08.12.2021 | 15:55

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, NEXUS ACE görevinden görüntülere yer verildi. Açıklamada, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.

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