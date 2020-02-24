Video Türkiye MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı | Video

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı | Video

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı | Video
24.02.2020 | 18:19

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında bulunan binlerce çadırın havadan görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüzbinlerce masum insan, Rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" notuyla Türkiye - Suriye sınırında bulunan yüz binlerce çadırın havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

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