MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.