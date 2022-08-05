Video Türkiye MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video
MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video

MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video

05.08.2022 | 08:49

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OTOMATİK OYNAT

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Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.

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MSB'den yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

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