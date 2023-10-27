MSB Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonları çerçevesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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