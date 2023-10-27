Video Türkiye MSB Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video
MSB Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video

MSB Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video

27.10.2023 | 10:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonları çerçevesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.
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