MSB Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video 27.10.2023 | 10:51 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonları çerçevesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.