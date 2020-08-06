MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarının katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi.