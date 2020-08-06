Video Türkiye MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video
06.08.2020 | 18:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video 00:44
MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor | Video 06.08.2020 | 18:36
Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video 03:32
Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video 06.08.2020 | 11:26
Türkiye'de otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü | Video 05:22
Türkiye'de otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü | Video 05.08.2020 | 15:04
Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video 01:48
Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video 04.08.2020 | 19:21
Kahraman müdürün çocukları! Üçü de emniyet müdürü oldu 02:19
Kahraman müdürün çocukları! Üçü de emniyet müdürü oldu 02.08.2020 | 17:20
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına önemli talimat | Video 12:16
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına önemli talimat | Video 01.08.2020 | 14:48
FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video 09:55
FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video 01.08.2020 | 13:52
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi | Video 01:04
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi | Video 31.07.2020 | 11:30
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video 01:54
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video 28.07.2020 | 17:08
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki | Video 04:08
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki" | Video 27.07.2020 | 23:19
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir | Video 03:25
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir " | Video 27.07.2020 | 19:01
Ayasofya Camii coşkusunu gölgelemeye çalışanların iftirasına tokat gibi yanıt | Video 00:52
Ayasofya Camii coşkusunu gölgelemeye çalışanların iftirasına tokat gibi yanıt | Video 27.07.2020 | 15:27
Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir | Video 01:00
Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" | Video 27.07.2020 | 15:06
Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video 05:51
Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video 27.07.2020 | 14:58
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 02:21
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 25.07.2020 | 22:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki Er ya da geç anlamaya mecbursunuz | Video 01:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki "Er ya da geç anlamaya mecbursunuz" | Video 25.07.2020 | 15:19
Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video 02:36
Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video 24.07.2020 | 17:47
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 15:28
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 24.07.2020 | 14:04
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 07:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 24.07.2020 | 12:12
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 04:41
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 23.07.2020 | 22:27

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarının katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA