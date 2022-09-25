MSB: “Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı Erzurum’da başarıyla tamamlandı” | Video

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 Seferberlik Tatbikatı’nın Erzurum’da başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı Erzurum'da başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikattan görüntülere yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Seferberlik ve savaş hâlinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasını amaçlayan Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı Erzurum'da başarıyla tamamlandı."