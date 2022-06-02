Video Türkiye MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video
MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video

MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video

02.06.2022 | 08:57

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OTOMATİK OYNAT

MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video 00:55
MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video 02.06.2022 | 08:57
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Milli Savunma Bakanlığı, “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, Millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Hârekatları icra ediyor" denildi.

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