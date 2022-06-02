MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım | Video

Milli Savunma Bakanlığı, “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, Millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Hârekatları icra ediyor" denildi.