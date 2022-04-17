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OTOMATİK OYNAT
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MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı | Video 17.04.2022 | 13:35
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SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 17.04.2022 | 10:31
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Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video 15.04.2022 | 14:31
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Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı 14.04.2022 | 08:35
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Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı 14.04.2022 | 08:30
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MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı | Video 13.04.2022 | 14:11
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"Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık..." | Video 10.04.2022 | 13:52
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehit 09.04.2022 | 17:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 11 Nisan’da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı.