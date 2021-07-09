Video Türkiye MSB'den, Polonya hava sahasında icra edilecek 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' ile ilgili video

MSB'den, Polonya hava sahasında icra edilecek 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' ile ilgili video

MSB'den, Polonya hava sahasında icra edilecek 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' ile ilgili video
09.07.2021 | 13:45

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında 3 ay boyunca Polonya hava sahasında Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini icra edecek. Bakanlık bu kapsamda bir video klip yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Geliştirilmiş Hava Polisliği için 3 ay boyunca hazırlık yapan Hava Kuvvetleri personelimize bu önemli NATO görevinde başarılar diliyoruz. Söz konusu görevin Türkiye-Polonya dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyor, ev sahipliği için Polonya halkına teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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