MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi

MSB: Teröristler için kaçış yok! TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!