MSB’den Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video 01.06.2023 | 11:00 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video yayınladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıldönümüne özel video yayınladı. Videoda Türk Hava Kuvvetleri'nin çelik kanatları ve kahraman personelleri yer aldı. Sosyal medyada "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" notuyla paylaşılan video kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.