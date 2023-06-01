MSB’den Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video yayınladı.
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