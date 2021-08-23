Muğla Orman Bölge Müdürü'nden önemli açıklamalar

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı. Yaprak, alevlerle mücadeleyi şu sözlerle ifade etti: “Yangın çığırından çıkmıştı. Önünde hiçbir şeyin durmasının mümkünatı yoktu. Aynı anda 7 cephede birden olmak durumunda kaldık. Nasıl dayanabiliyoruz? Vatan aşkı, orman sevgisi, millet aşkı diyelim. Yoksa bir insanın normalde dayanma şansı yok.” dedi.