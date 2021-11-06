Video Türkiye Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı
Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı

Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı

06.11.2021 | 11:13

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Muğla'da 75 noktada 15 gün süren yangınlarda 100 bin futbol sahası büyüklüğünde 51 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları sürdürüyor. 200 iş makinası ile çalışan 10 bin orman işçisi, küle dönen ormanları bir yılda tekrar ağaçlandırmak için var gücüyle çalışıyor. Küle dönen ormanlara ilk fidan ise 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikilecek. Marmaris İçmeler'de yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir ile orman işçisi Görkem Hasdemir'in hayatlarını kaybettiği bölgeye orman şehitleri hatıra ormanı orman şehitleri adına kurulacak hatıra ormanına 50 bin fidan dikilecek.

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