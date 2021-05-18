Muharrem İnce Memleket Partisi'nin logosunun anlamını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası açılışında konuştu. Genel Başkan olarak ilk kez kameralar karşısına geçen İnce, vaatlerini sundu, ilkelerini anlattı. İnce, "Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz." dedi.