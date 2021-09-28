Video Türkiye Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na
28.09.2021 | 17:45

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda CHP yönetimini eleştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İnce, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydım o koltuğu Muharrem İnce’ye bırakırdım.” ifadelerini kullandı.

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