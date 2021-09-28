Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda CHP yönetimini eleştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İnce, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydım o koltuğu Muharrem İnce’ye bırakırdım.” ifadelerini kullandı.