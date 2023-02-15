"Mukavemet" depremzedeler için görevde | Video

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor.