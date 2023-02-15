Video Türkiye "Mukavemet" depremzedeler için görevde | Video

"Mukavemet" depremzedeler için görevde | Video

15.02.2023 | 12:46

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor.

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