Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi olan narkotik dedektör köpeği ‘Thor’ operasyona damga vurdu. Aldığı eğitimin hakkını veren Thor, Van’da yakalanan en yüksek miktardaki likit metamfetamin ele geçirilmesini sağladı.