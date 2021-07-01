Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
02:35
02:17
01:30
Hava Durumu 01-07-2021 01.07.2021 | 08:00
02:11
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 30.06.2021 | 15:30
01:09:36
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
05:53
18:32
09:17
01:30
Hava Durumu 30-06-2021 30.06.2021 | 08:00
48:45
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 29.06.2021 | 11:29
11:11
01:30
Hava Durumu 29-06-2021 29.06.2021 | 09:04
03:40
12:46
05:24
01:30
Hava Durumu 28-06-2021 28.06.2021 | 08:00
01:48
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi! 28.06.2021 | 00:58
02:30
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! 27.06.2021 | 23:46
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi olan narkotik dedektör köpeği ‘Thor’ operasyona damga vurdu. Aldığı eğitimin hakkını veren Thor, Van’da yakalanan en yüksek miktardaki likit metamfetamin ele geçirilmesini sağladı.