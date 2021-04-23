Video Türkiye NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video

NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video

NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video
23.04.2021 | 15:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 04:19
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 23.04.2021 | 15:29
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 11:54
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 23.04.2021 | 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 08:38
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 23.04.2021 | 10:02
Hava Durumu 23-04-2021 01:30
Hava Durumu 23-04-2021 23.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar! 05:11
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar! 22.04.2021 | 17:12
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması Yatırımcılarla görüşmek için... 02:11
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması "Yatırımcılarla görüşmek için..." 22.04.2021 | 16:18
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 05:31
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 22.04.2021 | 13:02
Hava Durumu 22-04-2021 01:30
Hava Durumu 22-04-2021 22.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 05:43
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 21.04.2021 | 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 21.04.2021 | 16:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin 128 milyar dolarlık rezervin eridiği iddiasıyla ilgili paylaşım 06:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddiasıyla ilgili paylaşım 21.04.2021 | 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 21.04.2021 | 12:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 09:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 21.04.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap Bre ahlaksız, bre edepsiz... 04:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap "Bre ahlaksız, bre edepsiz..." 21.04.2021 | 12:36

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın resmi Instagram hesabından 22 Nisan Dünya Gününde Muğla’nın Ula ilçesindeki ‘Sakin Kent’ Akyaka’daki Kadın Azmağı’nın görüntüsü paylaşılarak “Vay be ... güzelliğini yaşayın” notu düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü'nde geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.

NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be ... güzelliğini yaşayın" notu düştü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla'da heyecana neden oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA