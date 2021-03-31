Video Türkiye NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video

NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video

NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video
31.03.2021 | 09:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı 01:39
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı 31.03.2021 | 10:30
NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video 01:11
NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video 31.03.2021 | 09:31
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın 01:04
Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın 31.03.2021 | 09:11
Hava Durumu 31-03-2021 01:30
Hava Durumu 31-03-2021 31.03.2021 | 08:00
Hava Durumu 31-03-2021 01:30
Hava Durumu 31-03-2021 31.03.2021 | 08:00
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı 00:17
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı 31.03.2021 | 01:34
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek AB'nin stratejik çıkarına 01:19
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek AB'nin stratejik çıkarına 30.03.2021 | 20:15
Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Ormanın hayaleti' foto kapana takıldı 00:58
Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Ormanın hayaleti' foto kapana takıldı 30.03.2021 | 20:03
A Haber yerli aşının üretildiği tesiste 04:53
A Haber yerli aşının üretildiği tesiste 30.03.2021 | 18:36
İrticayla mücadele adı altında batıcılık 06:31
İrticayla mücadele adı altında batıcılık 30.03.2021 | 18:12
HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti 01:59
HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti 30.03.2021 | 18:12
CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’ 01:49
CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’ 30.03.2021 | 14:33
SON DAKİKA: Google Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verdi 03:54
SON DAKİKA: Google Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verdi 30.03.2021 | 13:24
Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı? 03:21
Koronavirüs haritasındaki tek mavi il olan Şırnak nasıl başardı? 30.03.2021 | 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj 04:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj 30.03.2021 | 11:36
MHP Lideri devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 37:03
MHP Lideri devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.03.2021 | 11:16
İçişleri Bakanlığı'nda son dakika duyurusu: Şırnak ve Siirt’te “Eren-12 Güleşli” Operasyonu başlatıldı! İlk görüntüler... 04:02
İçişleri Bakanlığı'nda son dakika duyurusu: Şırnak ve Siirt’te “Eren-12 Güleşli” Operasyonu başlatıldı! İlk görüntüler... 30.03.2021 | 10:45
Hava Durumu 30-03-2021 01:30
Hava Durumu 30-03-2021 30.03.2021 | 08:00
Hava Durumu 30-03-2021 01:30
Hava Durumu 30-03-2021 30.03.2021 | 08:00
Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Üst düzey 2 isim yakalandı 00:17
Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Üst düzey 2 isim yakalandı 30.03.2021 | 07:10

NATO Tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 Kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Alarm Tatbikatı gerçekleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi. Tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi. Alarm tatbikatına dair Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle beğenilip izleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA