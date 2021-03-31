NATO alarm tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi | Video
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NATO Tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 Kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Alarm Tatbikatı gerçekleştirildi.
NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi. Tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi. Alarm tatbikatına dair Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle beğenilip izleniyor.