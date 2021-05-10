Video Türkiye NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video

NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video

NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video
10.05.2021 | 08:24

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Romanya’da düzenlenecek olan NATO tatbikatına katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli konvoy halinde Romanya’ya hareket etti.

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Tatbikata katılacak olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli sabahın ilk ışıkları ile birlikte marşlar ve aynı kışlada görev yapan askeri birliklerin alkışları arasında Kapıkule sınır kapısına doğru hareket etti.

Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Romanya'da yapılacak olan Steadfast Defender 2021 Alarm ve Yığınaklama NATO Tatbikatına katılmak üzere Romanya'ya intikale geçen askeri birlikler gün boyu Çorlu'daki kışladan çıkış yaptı. İlk gün toplamda 120 aracın yer alacağı intikalde 19 Mayıs 2021 tarihinde de 120 araçlık bir konvoy yine Çorlu'dan hareket edecek ve Romanya'da yapılacak olan NATO tatbikatına katılacak.
Kopsavaş Kışlası'ndan çıkışları sırasında marşlar ve yine aynı kışlada yer alan askerlerin alkışları ve tören mangasının selamıyla uğurlanan konvoyun geçiş güzergahında polis ekipleri de tedbir aldı.

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