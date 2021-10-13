Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet

Dün Kadıköy'de herkesin kanını donduran bir cinayet yaşandı. Bir genç 20 yıl önce annesinin kaçtığı şahsı babası, amcası ve dayısı ile birlikte yaptığı plan sonrasında 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Babanın, oğlunu namus meselesi diyerek ikna ettiği öğrenilirken, şahısların kurdukları plan ise akıllara durgunluk verdi. İşte korkunç cinayetin tüm detayları...