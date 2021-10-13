Video Türkiye Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet
Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet

Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet

13.10.2021 | 19:57

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Dün Kadıköy'de herkesin kanını donduran bir cinayet yaşandı. Bir genç 20 yıl önce annesinin kaçtığı şahsı babası, amcası ve dayısı ile birlikte yaptığı plan sonrasında 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Babanın, oğlunu namus meselesi diyerek ikna ettiği öğrenilirken, şahısların kurdukları plan ise akıllara durgunluk verdi. İşte korkunç cinayetin tüm detayları...

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