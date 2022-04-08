Video Türkiye Öğrencilerden İBB’ye protesto
Öğrencilerden İBB’ye protesto

Öğrencilerden İBB’ye protesto

08.04.2022 | 16:46

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Öğrencilerden İBB’ye protesto 00:45
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İBB yönetiminin yüzde toplu taşımada en son yaptığı 40’lık zammı protesto eden öğrenciler Vezneciler istasyonunda ‘Akbil basma, turnikeden atla’ diyerek turnikelerden atlama eylemi yaptı.

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