Video Türkiye Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret
Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret

Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret

02.10.2021 | 16:15

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hukuksuz şekilde TÜRGEV'e ait yurtları tahliye eden kararı mahkemeden döndü. Göreve geldikten hemen sonra TÜRGEV yurtlarına yönelik baskılara başlayan Ekrem İmamoğlu yönetiminin aldığı kararla TÜRGEV-İBB ortak hizmet protokolü iptal edilmişti. Protokol kapsamında kiralanan üç binadaki 427 öğrenci, yurtlarından çıkarılmıştı. Kararı mahkemeye taşıyan TÜRGEV'in itirazı haklı bulunarak işlem iptal edildi.

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