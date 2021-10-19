Video Türkiye Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor

Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor

19.10.2021 | 12:57

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Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi.

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