Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57
03:44
01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
08:18
06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
01:30
Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
03:36
01:12
00:56
01:30
Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi.