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Özel gencin davetine özel ziyaret

Özel gencin davetine özel ziyaret

26.03.2022 | 11:46

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OTOMATİK OYNAT

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kendisi ile tanışmak isteyen özel gencin isteğini yerine getirdi. Vali Aydoğdu çektiği videolu mesajında tanışma talebinde bulunan Abdurrahman Tosun’u yaşadığı köyünde ziyaret etti.

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