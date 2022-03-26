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OTOMATİK OYNAT
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Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46
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Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu 25.03.2022 | 20:59
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Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 25.03.2022 | 17:48
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"Hezarfen Uçuş Deneyimi" hayata geçti | Video 24.03.2022 | 11:13
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SON DAKİKA: İBB’nin ulaşıma zam teklifi reddedildi! | Video 23.03.2022 | 16:46
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:21
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:30
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Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 19.03.2022 | 12:03
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kendisi ile tanışmak isteyen özel gencin isteğini yerine getirdi. Vali Aydoğdu çektiği videolu mesajında tanışma talebinde bulunan Abdurrahman Tosun’u yaşadığı köyünde ziyaret etti.