Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti

Mersin'de özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Hayatını kaybeden koronavirüs hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.