Video Türkiye Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber

Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber

Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber
24.04.2020 | 17:05
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 01:41
Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 25.04.2020 | 14:15
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 10:40
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 25.04.2020 | 13:28
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup Ötekileştirmeye izin vermeyiz 01:11
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup "Ötekileştirmeye izin vermeyiz" 25.04.2020 | 10:35
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 25.04.2020 | 10:14
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 02:19
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 24.04.2020 | 21:53
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 02:17
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 24.04.2020 | 17:05
İlk yerli otomobilde sona doğru 01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 01:20
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 00:57
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık 03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 00:08
İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video 02:25
Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video 23.04.2020 | 22:21
23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı | Video 08:30
23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı | Video 23.04.2020 | 21:32
Başkan Erdoğan 23 Nisan vesilesiyle ulusa seslendi! Erdoğan 21.00'da çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu | Video 07:17
Başkan Erdoğan 23 Nisan vesilesiyle ulusa seslendi! Erdoğan 21.00'da çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu | Video 23.04.2020 | 21:18
Vali Yerlikaya'dan Hoşgeldin Ramazan paylaşımı | Video 00:46
Vali Yerlikaya'dan "Hoşgeldin Ramazan" paylaşımı | Video 23.04.2020 | 21:05

Erzurum'da Ramazan'ın ilk gününde insanlar sabah saatlerinde kalabalık yapmıyorlar. kalabalık öğle saatlerine doğru kalabalıklaşması bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA