Video Türkiye Rize - Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır | Video
Rize - Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır | Video

Rize - Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır | Video

28.12.2021 | 16:29

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Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın pist çalışmaları bugün itibariyle tamamlanarak pist uçuşlara hazır hale getirildi.

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