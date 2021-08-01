Video Türkiye Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar
01.08.2021 | 19:01

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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