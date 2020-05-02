Video Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber
02.05.2020 | 16:05
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber 01:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber 02.05.2020 | 16:05
Doğu Perinçek: Eşcinselliğin Yeri Atatürk Cumhuriyetinde De Yoktu Flaş Açıklamalar! / A Haber 13:39
Doğu Perinçek: "Eşcinselliğin Yeri Atatürk Cumhuriyetinde De Yoktu" Flaş Açıklamalar! / A Haber 02.05.2020 | 16:04
Doğal hayata yem takviyesi 01:53
Doğal hayata yem takviyesi 02.05.2020 | 13:55
31 ilde sokak kısıtlaması devam ediyor, meydanlardaki sakinlik kamerada 01:41
31 ilde sokak kısıtlaması devam ediyor, meydanlardaki sakinlik kamerada 02.05.2020 | 13:50
Türkiye'nin 3 günlük virüs tablosu 01:22
Türkiye'nin 3 günlük virüs tablosu 02.05.2020 | 13:43
Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü! 02:10
Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü! 02.05.2020 | 11:34
Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı? 03:45
Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı? 02.05.2020 | 11:01
31 ilde sokak kısıtlamasında 2. Gün 02:01
31 ilde sokak kısıtlamasında 2. Gün 02.05.2020 | 10:20
Sebze meyve tedariğinde sorun var mı? 03:11
Sebze meyve tedariğinde sorun var mı? 01.05.2020 | 15:07
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 02:06
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 01.05.2020 | 13:19
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıs'ta marketler 14'e kadar açık 01:06
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıs'ta marketler 14'e kadar açık 01.05.2020 | 13:19
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01:13
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01.05.2020 | 10:53
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01:58
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01.05.2020 | 10:53
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 01.05.2020 | 10:52
Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı 01:14
Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı 01.05.2020 | 10:52
Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu! 03:23
Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu! 30.04.2020 | 14:45
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 10:00
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 30.04.2020 | 14:45
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 02:37
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 30.04.2020 | 13:43
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 01:41
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 30.04.2020 | 13:16
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 00:58
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 30.04.2020 | 10:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu. Son 24 saatte 84 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı 3.258 oldu..

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA