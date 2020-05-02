Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı! Koranavirüsten Can Kaybı 3.258! Toplam Vaka 122.392!/ A Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu. Son 24 saatte 84 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı 3.258 oldu..