Video Türkiye Sahte kimlikle yakalandı! Terör örgütü DEAŞ üyesi...

Sahte kimlikle yakalandı! Terör örgütü DEAŞ üyesi...

Sahte kimlikle yakalandı! Terör örgütü DEAŞ üyesi...
28.08.2021 | 13:54

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İstanbul Havalimanı’nda bir terör örgütü DEAŞ üyesi, ülkemize sahte kimlikle girmek isterken suçüstü yakalandı.

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İstanbul Polisi; İstanbul Havalimanı'nda "Sahte Pasaport" operasyonu düzenledi. Pasaport kontrolü yapılan ve gerçek adı A.U.D. olan Rusya uyruklu kişinin sahtecilik yöntemi ile U.D. adına düzenlenmiş Rusya pasaportu kullandığı tespit edildi. Şüphelinin Kahire'den geldiği, bahse konu pasaportu Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği, 2020 yılında terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı. 2021 yılı içerisinde normal yollarla ülkemize girmeye çalıştığı ancak her defasında sınır dışı edildiği anlaşılan şüpheli bir defa daha sınır dışı edildi.

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