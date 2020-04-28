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a haber'e konuk olan Prof Dr. Oğuz Özyaral salgınla mücadele nasıl ilerliyor? Virüs bitince hayat normale dönecek mi? Virüsün yayılma hızını nasıl düşürebiliriz? gibi bir çok soruya yanıt verdi