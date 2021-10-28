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OTOMATİK OYNAT
01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
33:56
Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 28.10.2021 | 15:08
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
01:07
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 28.10.2021 | 11:16
00:49
SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
01:22
MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
01:30
Hava Durumu 28-10-2021 28.10.2021 | 08:00
04:07
Hasret sona erdi! Suzan Hanım, kızı Sema'ya Esra Erol'da kavuştu 27.10.2021 | 21:42
13:56
01:22
09:42
Başkan Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı: Çad'ın desteğini unutamayız 27.10.2021 | 18:59
13:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı 27.10.2021 | 18:51
19:12
02:04
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı 27.10.2021 | 18:06
03:28
01:30
Hava Durumu 27-10-2021 27.10.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 26-10-2021 26.10.2021 | 08:00
03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
04:10
01:30
Hava Durumu 25-10-2021 25.10.2021 | 11:42
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.inci yıl dönümü dolayısıyla okul bahçesinde 900 öğrenciyle koreografili görsel yaparak Ay Yıldızlı Türk bayrağı ile Cumhuriyet’in yaşını oluşturdular.