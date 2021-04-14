Video Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara
14.04.2021 | 07:51

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargo haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demir paylaşımında, "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de Aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır. Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.

Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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