Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya sunuyoruz' diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yaptığı atılımlar dünyada gıptayla takip edilmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’e özel yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisinin katma değerli güçlerinden birinin savunma sanayisi olduğuna dikkat çekti. İsmail Demir, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtti.