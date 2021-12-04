Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya sunuyoruz' diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
02:01
05:06
53:21
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te açılış töreninde önemli açıklamalar 04.12.2021 | 15:21
06:04
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
00:47
01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
19:40
00:45
03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
20:07
01:36
00:44
01:19
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
02:55
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yaptığı atılımlar dünyada gıptayla takip edilmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’e özel yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisinin katma değerli güçlerinden birinin savunma sanayisi olduğuna dikkat çekti. İsmail Demir, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtti.