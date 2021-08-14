Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001’de giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı AK PARTİ 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerden bu yana girdiği her seçimden kendisini tazeleyerek birinci çıktı. Bu süreçte önemli kalkınma hamleleriyle 2023 vizyonunu ortaya koydu AK PARTİ iktidarı boyunca darbecilere, vesayet odaklarına karşı dimdik durarak demokrasinin yılmaz bekçisi oldu