Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
02:06
01:18
32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
01:39
09:29
09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
02:01
00:46
03:26
07:18
01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
10:35
01:55
02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00
07:46
Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001’de giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı AK PARTİ 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerden bu yana girdiği her seçimden kendisini tazeleyerek birinci çıktı. Bu süreçte önemli kalkınma hamleleriyle 2023 vizyonunu ortaya koydu AK PARTİ iktidarı boyunca darbecilere, vesayet odaklarına karşı dimdik durarak demokrasinin yılmaz bekçisi oldu