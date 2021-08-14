Video Türkiye Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında

Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında

Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında
14.08.2021 | 15:00

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OTOMATİK OYNAT

Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı kamerada! 00:59
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı kamerada! 14.08.2021 | 16:28
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 00:55
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 14.08.2021 | 15:47
Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 02:06
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştüğü bölgeden son dakika görüntüleri! Panik anları kamerada... 14.08.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:18
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 15:13
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 32:46
Sayısız sınav, tarihi başarılar ve kalkınma... AK Parti 20 yaşında 14.08.2021 | 15:00
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 01:39
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 14.08.2021 | 13:42
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirdi 09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:01
SABAH selin vurduğu Kastamonu’da: Sele kapılan 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı 14.08.2021 | 11:19
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Hava Durumu 14-08-2021 01:30
Hava Durumu 14-08-2021 14.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 10:35
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda 13.08.2021 | 15:44
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 01:55
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sel felaketin yaşandığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı 13.08.2021 | 12:42
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gidiyor 02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
Hava Durumu 13-08-2021 01:30
Hava Durumu 13-08-2021 13.08.2021 | 08:00
Van’da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 07:46
Van'da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor 12.08.2021 | 14:40
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada 43:46
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde helikopterle tahliye anı kamerada 12.08.2021 | 12:46

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001’de giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı AK PARTİ 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerden bu yana girdiği her seçimden kendisini tazeleyerek birinci çıktı. Bu süreçte önemli kalkınma hamleleriyle 2023 vizyonunu ortaya koydu AK PARTİ iktidarı boyunca darbecilere, vesayet odaklarına karşı dimdik durarak demokrasinin yılmaz bekçisi oldu

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