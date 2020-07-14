Video Türkiye Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video

Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video

Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video
14.07.2020 | 15:06

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci(27), son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci, Irak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 yıldır görev yaptığı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Şehit Ethem Demirci'nin naaşı aynı gece Amasya Merzifon Havalimanı'na inen uçakla Havza'ya getirildi. Şehidin naaşı konulduğu Havza Devlet Hastanesi morgunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda subay olan ve seferde bulunan kardeşi Seyit Ahmet Demirci'nin katılabilmesi için bir gün bekledi.


Cenaze işlemlerinin de tamamlanmasının ardından şehidin Havza merkezde bulunan Kevser Camisi'ne getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehit için dualar edildi. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı Kocapınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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