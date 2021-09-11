Video Türkiye Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı
11.09.2021 | 16:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 03:21
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 11.09.2021 | 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar 29:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 11.09.2021 | 15:35
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 00:34
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 11.09.2021 | 13:24
İdlib’den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit... 01:40
İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit... 11.09.2021 | 11:39
Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti 02:19
Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti 11.09.2021 | 11:37
Hava Durumu 11-09-2021 01:30
Hava Durumu 11-09-2021 11.09.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 36:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 10.09.2021 | 17:31
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta! Kritik açıklamalar 33:46
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Kritik açıklamalar 10.09.2021 | 16:02
CHP’li Edremit Belediyesi’nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular! 04:17
CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal saygısızlık... Türk kadınını zincire vurdular! 10.09.2021 | 11:29
Hava Durumu 10-09-2021 01:30
Hava Durumu 10-09-2021 10.09.2021 | 08:00
Samsun’da esnaftan Meral Akşener’e ’Netanyahu’ tepkisi 02:23
Samsun’da esnaftan Meral Akşener’e 'Netanyahu' tepkisi 09.09.2021 | 13:07
Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın’daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor | Video 00:56
Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın’daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor | Video 09.09.2021 | 10:43
Hava Durumu 09-09-2021 01:30
Hava Durumu 09-09-2021 09.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Tuz Gölü’nde TEKNOFEST Roket Yarışması heyecanı 14:00
SON DAKİKA: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST Roket Yarışması heyecanı 08.09.2021 | 15:53
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 01:47
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 08.09.2021 | 09:00
Hava Durumu 08-09-2021 01:30
Hava Durumu 08-09-2021 08.09.2021 | 08:00
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 03:09
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 07.09.2021 | 10:22
Hava Durumu 07-09-2021 01:30
Hava Durumu 07-09-2021 07.09.2021 | 08:00
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 02:02
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 06.09.2021 | 13:46
Kastamonu’dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 03:59
Kastamonu'dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 06.09.2021 | 12:22

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi?nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş?ın Türkoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.


"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HELALLİK ALINMAZ"
Şehidin ailesinin güçlükle ayakta durduğu törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, şehitler için helallik istenemeyeceğini belirterek, "Helallik diye bir şey var ama zaten canlarıyla bütün her şeylerini feda eden bu koç yiğitlerimizden, şehitlerimizden helallik alınmaz. Ama bunun esprisi şu. Biz burada onlara hakkımızı helal etme şerefine ermek için ve onların da umulur ki haklarını bize helal etmelerini beklemek için biz burada bu ikrarı söylüyoruz. Yoksa şehit olan bir insan, artık vatanı için her şeyini feda etmiştir bizim için, milletimiz için" dedi. Mustafa Tekin daha sonra törene katılanlardan helallik istedi.


KARDEŞİNİ ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI
Şehidin ağabeyi Havacı Uzman Çavuş Mehmet Ali Demir de törene üniformasıyla katıldı. Demir'i Vali Coşkun teselli etmeye çalıştı. Duran ve Durkadın Demir çiftinin 7 çocuğundan biri olan bekar Ramazan Demir'in cenazesi, Müftü Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA