Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

Bingöl'de şehit yakınına 'Bacını s...' şeklinde çirkin küfrüler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan ve AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir canlı yayında; İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalını değerlendidi.