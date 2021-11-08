Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

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OTOMATİK OYNAT
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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
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Hava Durumu 08-11-2021 08.11.2021 | 08:00
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Hava Durumu 07-11-2021 07.11.2021 | 08:00
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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
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Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
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Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
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Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
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SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
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Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 06.11.2021 | 15:08
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba "Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz" 06.11.2021 | 14:06
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Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı 06.11.2021 | 11:13
Bingöl'de şehit yakınına 'Bacını s...' şeklinde çirkin küfrüler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan ve AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir canlı yayında; İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalını değerlendidi.